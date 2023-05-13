"ПСЖ не может так относиться к Лионелю Месси. Будь я чемпионом мира, и мне сказали бы, что я должен извиняться за то, что уехал в выходной, я сразу вернулся бы в Росарио и остался там пить пиво.

ПСЖ простил Месси – аргентинец покоряет тренера и возвращается в стартовый состав

Это много говорит о клубе, который не позаботился о Лео! Будь я на месте Месси, я бы требовал извинений у ПСЖ. Думаю, что Лионель Месси преподал всем нам урок футбольного смирения своим видео с извинениями. ПСЖ плохо относился к нему с того момента, как Лео прибыл туда", – цитирует Тевеса TyCSports.

Напомним, ПСЖ планировал наказать Месси отстранением на 2 недели за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию, но после публичных извинений Лео вернулся к работе с командой.

Возвращение Месси: лучший игрок Барсы может пойти, чистка на 200 миллионов, вдвое меньше стадиона, другие препятствия