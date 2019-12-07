Тевес: Гравці Манчестер Юнайтед сміялися з мого Audi, тоді Руні віддав мені свій Lamborghini

Екс-форвард Манчестер Юнайтед Карлос Тевес, який нині захищає кольори Боки Хуніорс, пригадав цікавий момент після свого переходу у стан манкуніанців.

"На тренування всі гравці Манчестер Юнайтед приїжджали на Ferrari або Lamborghini. У кожного, навіть у найгіршого гравця, був Ferrari. Я приїхав на Audi, який надав клуб, і вони всі сміялися з мене, ніби це був Fiat 600. Я заговорив з Руні, і цей божевільний хлопець сказав мені: "Візьми мій Lamborghini". Я їздив на його машині без реєстрації по Манчестеру. Він віддав її мені.

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Багато разів порівнював його з собою. Все через те, що він приїхав з бідного району Ліверпуля. Він завжди боровся за м'яч, як це робив я, ніби це його останній шанс. Я бачив своє відображення у ньому", – наводить слова Тевеса видання ESPN.

Аргентинський нападник зробив собі ім’я на Туманному Альбіоні, виступаючи за Вест Хем, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. З "червоними дияволами" Тевес двічі виграв чемпіонат Англії та у 2008 році тріумфував у Лізі чемпіонів.

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