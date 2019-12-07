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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: Оуен спрогнозував переможця манкуніанського дербі

09:56 365 Читать на русском
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: Оуен спрогнозував переможця манкуніанського дербі
Майкл Оуен / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Майкл Оуен поділився очікуваннями від матчу своєї колишньої команди проти Манчестер Сіті у 16-му турі чемпіонату Англії.

 

"Нас чекає 179-е за рахунком манкуніанське дербі. У минулому році обидва рази сильнішим був Сіті. При цьому команди обмінювалися голами в трьох з чотирьох останніх матчів.

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І я буду дуже здивований, якщо обидва клуби не заб'ють і цього разу. Що стосується переможця, то тут я б поставив на Сіті. Вони грають удома і просто сильніші", – сказав володар "Золотого м'яча-2001" у коментарі виданню The Sun.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, Манчестер Юнайтед зіграє проти Манчестер Сіті у манкуніанському дербі. Гра розпочнеться о 19:30. "Містяни" наразі посідають третю сходинку і на 11 очок випереджають команду Уле Гуннара Сульшера.

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