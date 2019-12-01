Тете назвав команду, в якій би хотів пограти найближчі кілька років

Нападник донецького Шахтаря Тете прокоментував чутки щодо інтересу італійського Мілана до його персони.

"Я чув про це і, звичайно ж, щасливий. Але я довіряю всі ці питання своєму агенту, аби він спілкувався з керівництвом Шахтаря. Я дбаю лише про свою гру – це саме те, що я повинен робити в першу чергу. Хоча я радий заслужити визнання. Приємно, коли твоя робота і зусилля помічаються іншими.

Тете може покинути Шахтар мінімум за 50 млн євро, – агент

Які мої найближчі цілі? Я все ще хочу залишатися в Шахтарі, грати і творити історію для цього клубу. Давайте подумаємо про трансфер в майбутньому", – цитує Тете видання Globoesporte.com.

Нагадаємо, Тете перейшов у стан "гірників" наприкінці лютого 2019 року з Греміо за 15 млн євро. У контракті форварда прописана рекордна для Шахтаря клаусула – 150 млн євро.

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