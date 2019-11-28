Тете може покинути Шахтар мінімум за 50 млн євро, – агент

Впевнена гра 19-річного вінгера Шахтаря Тете у Лізі чемпіонів викликає все більше зацікавлення у європейських грандів.

"У вівторок Тете був зіркою Шахтаря у матчі проти Манчестер Сіті. І це при тому, що йому всього 19 років. Він дуже подобається керівництву донецького клубу. Крім цього, Тете не боїться виходити в таких матчах і не відчуває тремтіння в колінах.

Мілан обговорює з Шахтарем трансфер Тете, – агент бразильця

У нас є контакти з Міланом і Ромою. Конкуренція за право підписати Тете буде дуже високою. Щоб придбати його у Шахтаря, доведеться викласти хорошу суму. Розмова повинна починатися з 50 мільйонів євро. Греміо отримає 15% від суми наступного перепродажу гравця плюс 3% за його виховання", – розповів агент Тете Пабло Буено в інтерв'ю Radio Grenal.

Нагадаємо, Тете перейшов у стан "гірників" наприкінці лютого 2019 року з Греміо за 15 млн євро. У контракті форварда прописана рекордна для Шахтаря клаусула – 150 млн євро.

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