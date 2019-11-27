"Тайм, про який хочеться забути" і "донецький пінг-понг": англійські ЗМІ про Ман Сіті – Шахтар як тривожне майбутнє Пепа

Донецький Шахтар розписав сенсаційну нічию з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів (1:1). Англійські ЗМІ відзначають техніку "гірників" та провальну оборону Гвардіоли.

Manchester Evening News: Тривожне майбутнє без Агуеро та Сілви

Провідне манчестерське видання пише про очевидний спад команди Гвардіоли, який призвів до нічиєї з Шахтарем на очах у рідної публіки. Інша, не менш серйозна проблема "містян" – майбутня зміна поколінь. Молоді футболісти, отримавши шанс від Гвардіоли, не зуміли проявити себе з найкращого боку, скаржиться MEN:

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"Поразка загребського Динамо від Аталанти дозволила Манчестер Сіті пробитись у плей-офф з першого місця, однак Етіхад пережив далеко не найкращий вечір. Нічия з Шахтарем порушує два хвилюючих питання. По-перше, "містяни" втратили інтенсивність, з якою раніше нещадно пресували своїх суперників. Давід Сілва не молодшає, Де Брюйне втратив колишній запал через травми, Бернарду не може повернути форму... Це призводить до того, що не лише Шахтар, але й інші команди отримують більше простору та володіння м'ячем. "Гірники" без жодних шансів поступались Ман Сіті у трьох попередніх матчах (3:0, 6:0, 3:0), а зараз домоглися результативної нічиєї (1:1).

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По-друге, ми не побачили, що може запропонувати молодше покоління. Поява Де Брюйне свого часу компенсувала втрату Яя Туре, але до сих пір невідомо, хто ж стане повноцінним спадкоємцем Венсана Компані. Оборона страждає без бельгійця. Вплив Давіда Сілва стає все більш спорадичним. Вчора іспанця замінив не його прямий наступник Філ Фоден, а зазвичай непримітний Ілкай Гюндоган. Коли німець губиться, Сіті починає задихатись у центрі поля.

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Відсутність Агуеро, який ризикує пропустити ще три матчі, серйозно вплинула на атакувальний потенціал команди. Показово, що за перші 45 хвилин господарі досить старомодно потривожили Пятова – Анхеліньо подав, Отаменді пробив головою. Жезус не відзначається сім матчів поспіль".

Daily Mail: Шахтар виявився живучим суперником

Масова британська щоденна газета підхоплює риторику своїх колег з MEN – Шахтар вказав на серйозні проблеми Манчестер Сіті в обороні.

"Містяни" фінішували першими в групі, але захист команди залишається дуже вразливим. Стерлінг та Ко не зуміли серйозно потривожити українських гостей в першому таймі. Підопічні Каштру впевнено тримались на Етіхаді. Вони виявились живучим суперником і прагнули грати у футбол.

Найкраща команда України мала дві хороші нагоди у першій половині, але замість того, щоб вийти вперед, пропустила після перерви. Попри всі негаразди, Шахтар знайшов у собі сили відгратися. Додо і Соломон організували цілком заслужений гол, який залишає "гірників" на другій позиції. Це виглядає закономірно. Сіті ожив лише після відчуття великої загрози", – розповідає Daily Mail.

Sky Sports: Перший тайм, про який хочеться забути

Представник авторитетного ресурсу Джерард Брандт критикує "містян" через невиразні 45 хвилин першого тайму, адже Шахтар виглядав значно гостріше:

"Команда Каштру була зобов'язана відкривати рахунок вже на 15-й хвилині. Фернандінью відчайдушно кинувся під удар Тете, врятувавши "містян" від серйозних неприємностей. Бразилець мав час, щоб прицілитись краще, але вирішив пробивати з гострого кута. У цій прекрасній домівці футболу Ман Сіті видав тайм, про який хочеться пошвидше забути. Шахтар створював кращі моменти, ніж господарі.

Повернувшись з роздягальні, підопічним Пепа вистачило одинадцяти хвилин, щоб вийти вперед, але українська команда заслужено відігралась. Одна з рідкісних атак донеччан у другому таймі завершилась голом Соломона".

Цікаво, що жоден футболіст Шахтаря не отримав від Sky Sports менше шести балів, тоді як у складі чемпіонів Англії таких "лузерів" знайшлось аж п'ятеро (Едерсон, Канселу, Анхеліньо, Родрі та Стерлінг). Рятівника Фернандінью нагородили званням MVP. Найкращі у Шахтарі – Додо, Кривцов, Тете (у всіх – по 7).

The Guardian: Пінг-понг технічного Шахтаря

Джеймі Джексон відзначає хорошу команду роботу "гірників", які не дозволяли розслабитись одному з фаворитів Ліги чемпіонів. Перші 25 хвилин – як вирок для Пепа.

"Не було жодної хвилини, щоб команда Гвардіоли почувалась невимушено. Технічно яскравий Шахтар постійно тримав у напрузі господарів поля. Стартовий відрізок, з виходом Тете на порожні ворота Едерсона, оголив проблеми "містян" в обороні. Донеччани відчули цю слабкість суперника і вражаюче розігрували м'яч – такий собі пінг-понг поміж небесно-голубих футболок. Перший удар Сіті, який не контролював м'яч, як у матчі проти Челсі, трапився лише на 25-й хвилині. Протягом цього періоду господарям бракувало інтенсивності, яка раніше дозволяла домінувати в АПЛ.

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