Вінгер Ліона Тете, права на якого належать Шахтарю, має не одну пропозицію продовження кар'єри в Європі.

Ліон планує розпочати переговори з Шахтарем щодо повноцінного трансферу Тете, повідомляє журналіст Екрем Конур.

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Втім, французькому клубу доведеться витримати конкуренцію з представниками АПЛ. Саутгемптон, Вест Хем, Лестер та Брентфорд стежать за бразильцем і також можуть зробити пропозицію щодо переходу.

До слова, Тете у поточному сезоні зіграв у 11 матчах за Ліон, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

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