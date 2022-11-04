Тете може стати повноцінним гравцем Ліона – чотири клуби АПЛ теж стежать за зіркою Шахтаря
15:46 - Читать на русском
Вінгер Ліона Тете, права на якого належать Шахтарю, має не одну пропозицію продовження кар'єри в Європі.
Ліон планує розпочати переговори з Шахтарем щодо повноцінного трансферу Тете, повідомляє журналіст Екрем Конур.
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Втім, французькому клубу доведеться витримати конкуренцію з представниками АПЛ. Саутгемптон, Вест Хем, Лестер та Брентфорд стежать за бразильцем і також можуть зробити пропозицію щодо переходу.
До слова, Тете у поточному сезоні зіграв у 11 матчах за Ліон, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.
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