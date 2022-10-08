Ліон та Тулуза розписали нічию в матчі 10-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2022/23, 10-й тур

Ліон – Тулуза – 1:1

Голи: Тете, 2 – Ратау, 67

Ліон повів у рахунку на 2 хвилині: Ляказетт віддав на Тете, який з лінії штрафного пробив. Не обійшлось без везіння для зірки Шахтаря – через рикошет від захисника м'яч та голкіпер полетіли в різні кути. Зауважимо, що Тете відзначився вже 5 голом (також є 3 асисти) у 10 матчах поточного сезону.

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Втім, "ткачі" не змогли втримати перемогу – Ратау в другому таймі врятував для Тулузи нічию. Таким чином, Ліон набрав 14 очок та розташувався на сьомій сходинці. Тулуза з 12 пунктами лишилась одинадцятою.

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