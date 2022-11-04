У вингера Лиона Тете, права на которого принадлежат Шахтеру, есть не одно предложение продолжения карьеры в Европе.

Лион планирует начать переговоры с Шахтером насчет полноценного трансфера Тете, сообщает журналист Экрем Конур.

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Впрочем, французскому клубу придется выдержать конкуренцию с представителями АПЛ. Саутгемптон, Вест Хэм, Лестер и Брентфорд следят за бразильцем и могут сделать предложение о переходе.

К слову, Тете в текущем сезоне сыграл в 11 матчах за Лион, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами.

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