Тете может стать полноценным игроком Лиона – четыре клуба АПЛ тоже следят за звездой Шахтера
15:46 - Читати українською
У вингера Лиона Тете, права на которого принадлежат Шахтеру, есть не одно предложение продолжения карьеры в Европе.
Лион планирует начать переговоры с Шахтером насчет полноценного трансфера Тете, сообщает журналист Экрем Конур.
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Впрочем, французскому клубу придется выдержать конкуренцию с представителями АПЛ. Саутгемптон, Вест Хэм, Лестер и Брентфорд следят за бразильцем и могут сделать предложение о переходе.
К слову, Тете в текущем сезоне сыграл в 11 матчах за Лион, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами.
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