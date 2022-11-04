Півзахисник Інтернасьйонала Карлос Де Пена отримав відзнаку за свої виступи у жовтневих матчах чемпіонату Бразилії.

Уругваєць опинився серед 11 найкращих гравців з чемпіонатів Південної та Центральної Америки за версією Sofascore.

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Де Пена отримав оцінку в 7,76 балів за поєдинки, які відбулись у жовтні. Загалом, Карлос зіграв у 5 поєдинках, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Компанію йому склали такі гравці як форвард Тігрес Андре-П'єр Жиньяк (француз отримав найвищу оцінку), голкіпер Рівер Плейта Франко Армані та хавбек Фламенго Де Арраскаета.

Загалом, Де Пена після переходу в Інтернасьйонал зіграв у 31 матчі в бразильській Серії А, відзначившись 5 голами та 6 асистами.

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