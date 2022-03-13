Вінгер Шахтаря Тете може дуже скоро змінити чемпіонат України на англійську Прем'єр-лігу.

Лестер та Брентфорд проявляють інтерес до 22-річного бразильця, інформує Daily Mail. Обидва колективи вивчають можливість трансферу вже наступного тижня.

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Нещодавно ФІФА дозволила легіонерам з України тимчасово ставати вільними агентами та до літа грати за інші команди. Але Тете такий варіант нібито не влаштовує. Він хоче розірвати чинну до грудня 2023 року угоду та остаточно покинути Шахтар, аби вже зараз укласти повноцінний довготривалий контракт з іншим клубом.

Нагадаємо, бразильський вінгер перебрався в Україну взимку 2019-го. Цього сезону він провів 28 поєдинків, у яких забив десять м'ячів та віддав дві результативні передачі.

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