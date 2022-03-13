Лестер и Брентфорд проявляют интерес к 22-летнему бразильцу, сообщает Daily Mail . Оба коллектива изучают возможность трансфера уже на следующей неделе.

Шахтер готов массово проститься с бразильцами – есть пятерка нетронутых

Недавно ФИФА разрешила легионерам из Украины временно становиться свободными агентами и до лета играть за другие команды. Но Тете такой вариант якобы не устраивает. Он хочет расторгнуть действующее до декабря 2023 года соглашение и окончательно покинуть Шахтер, чтобы уже сейчас заключить полноценный долгосрочный контракт с другим клубом.

Напомним, бразильский вингер перебрался в Украину зимой 2019-го. В этом сезоне он провел 28 поединков, в которых забил десять мячей и отдал две результативные передачи.