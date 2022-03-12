Донецький клуб через війну Росії проти України задумався про тимчасове прощання з більшістю своїх легіонерів.

Агентам одразу семи бразильців керівництво "гірників" дало вказівку зайнятись пошуком нових колективів (оренди або ж повноцінні трансфери), повідомляє UOL Esporte.

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Є ще й 5 винятків. Це Додо, Марлон, Педрінью, Давід Нерес та Педро Фернандо. Шахтар планує поки зберегти їх. Втім, згідно з нещодавнім рішенням ФІФА, усі контракти легіонерів були призупинені до червня 2022 року через війну Росії проти України та неможливість проведення чемпіонату.

До слова, вищезгадану п'ятірку недоторканих бразильців Transfermarkt оцінює у близько 70 мільйонів євро.

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