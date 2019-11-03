Тете – про свій гол Карпатам: Це було круто!

Півзахисник донецького Шахтаря Тете поділився враженнями від перемоги над Карпатами в 13-му турі УПЛ.

"Не можу сказати, що було легко, але команда дуже добре себе показала. Ми виконували установку тренера – і все вийшло.

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Ми працювали з м'ячем і до перерви, проте, дійсно, саме в другому таймі у нас було більше вільного простору. Скорегували деякі деталі, завдяки чому вдалося забити другий і третій м'яч. Щасливий, що я теж відзначився і допоміг команді. Мене цей факт дуже радує.

Тренер нам сказав, що ми просто зобов'язані виграти, тому що для Шахтаря не перемагати в трьох поєдинках поспіль – це дуже складно. Повернутися в переможний ритм важливо і для команди, і для кожного гравця.

Мій гол? Бачив, що воротар далеко вийшов, наважився на удар, і він у мене вийшов. Це було круто!", – цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" продовжують впевнено лідирувати в турнірній таблиці УПЛ. Команда Луїша Каштру у цьому чемпіонаті лише раз втратила очки, зігравши внічию з Олександрією.

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