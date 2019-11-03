toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРІ

Тете – про свій гол Карпатам: Це було круто!

11:55 89 Читать на русском
Тете – про свій гол Карпатам: Це було круто!
Тете / ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Тете поділився враженнями від перемоги над Карпатами в 13-му турі УПЛ.

 
Андрій Борячук 10’
Віктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрій Борячук
58’ Віктор Коваленко
64’ Тете

"Не можу сказати, що було легко, але команда дуже добре себе показала. Ми виконували установку тренера – і все вийшло.

Епічний ляп Підківки і шедевр Тете у відеоогляді матчу Карпати – Шахтар – 0:3

Ми працювали з м'ячем і до перерви, проте, дійсно, саме в другому таймі у нас було більше вільного простору. Скорегували деякі деталі, завдяки чому вдалося забити другий і третій м'яч. Щасливий, що я теж відзначився і допоміг команді. Мене цей факт дуже радує.

Тренер нам сказав, що ми просто зобов'язані виграти, тому що для Шахтаря не перемагати в трьох поєдинках поспіль – це дуже складно. Повернутися в переможний ритм важливо і для команди, і для кожного гравця.

Мій гол? Бачив, що воротар далеко вийшов, наважився на удар, і він у мене вийшов. Це було круто!", – цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" продовжують впевнено лідирувати в турнірній таблиці УПЛ. Команда Луїша Каштру у цьому чемпіонаті лише раз втратила очки, зігравши внічию з Олександрією.

Шахтар експериментальним складом розгромив Карпати, зігравши посередній матч – дикий фейл Підківки та джокер Коваленко

blog_ava
Вірт розкрив секрет успішної роботи Луческу з бразильцями
00:12
1043
Теги
Шахтар Шахтар Відеоновини Тете Тете Карпати - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
12
хв
Аталанта
13:30
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук