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Епічний ляп Підківки і шедевр Тете у відеоогляді матчу Карпати – Шахтар – 0:3

16:48 741 Читать на русском
Епічний ляп Підківки і шедевр Тете у відеоогляді матчу Карпати – Шахтар – 0:3
Карпати – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Шахтар впевнено переміг Карпати у матчі 13 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів гри Карпати – Шахтар.

 
Андрій Борячук 10’
Віктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрій Борячук
58’ Віктор Коваленко
64’ Тете

Шахтар отримав подарунок вже на 10 хвилині – Підківка вибив м'яч прямо в ноги Борячуку, а той без проблем покарав кіпера Карпат за помилку. "Гірники" створили ще кілька моментів, однак збільшити свою перевагу до перерви не змогли.

Шахтар оформив розгром вже у середині другої половини. На 58 хвилині Коваленко головою замкнув подачу з кутового від Тете, який згодом додав у свій актив і гол. Мініатюрний бразилець легко пройшов по центру і завдав потужного пострілу в дев'ятку з-за меж штрафного майданчика – 3:0.

Шахтар експериментальним складом розгромив Карпати, зігравши посередній матч – дикий фейл Підківки та джокер Коваленко

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