Епічний ляп Підківки і шедевр Тете у відеоогляді матчу Карпати – Шахтар – 0:3

Шахтар впевнено переміг Карпати у матчі 13 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів гри Карпати – Шахтар.

Шахтар отримав подарунок вже на 10 хвилині – Підківка вибив м'яч прямо в ноги Борячуку, а той без проблем покарав кіпера Карпат за помилку. "Гірники" створили ще кілька моментів, однак збільшити свою перевагу до перерви не змогли.

Шахтар оформив розгром вже у середині другої половини. На 58 хвилині Коваленко головою замкнув подачу з кутового від Тете, який згодом додав у свій актив і гол. Мініатюрний бразилець легко пройшов по центру і завдав потужного пострілу в дев'ятку з-за меж штрафного майданчика – 3:0.

Шахтар експериментальним складом розгромив Карпати, зігравши посередній матч – дикий фейл Підківки та джокер Коваленко