Тете – о своем голе Карпатам: Это было круто!

Полузащитник донецкого Шахтера Тете поделился впечатлениями от победы над Карпатами в 13-м туре УПЛ.

"Не могу сказать, что было легко, но команда очень хорошо себя показала. Мы выполняли установку тренера – и все получилось.

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Мы работали с мячом и до перерыва, однако, действительно, именно во втором тайме у нас было больше свободного пространства. Скорректировали некоторые детали, благодаря чему удалось забить второй и третий мяч. Счастлив, что я тоже отличился и помог команде. Меня этот факт очень радует.

Тренер нам сказал, что мы просто обязаны выиграть, потому что для Шахтера не побеждать в трех поединках подряд – это очень сложно. Вернуться в победный ритм важно и для команды, и для каждого игрока.

Мой гол? Видел, что вратарь далеко вышел, решился на удар, и он у меня получился. Это было круто!", – цитирует Тете официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице УПЛ. Команда Луиша Каштру в этом чемпионате лишь раз потеряла очки, сыграв вничью с Александрией.

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