Тете – о своем голе Карпатам: Это было круто!

Мы работали с мячом и до перерыва, однако, действительно, именно во втором тайме у нас было больше свободного пространства. Скорректировали некоторые детали, благодаря чему удалось забить второй и третий мяч. Счастлив, что я тоже отличился и помог команде. Меня этот факт очень радует.
Тренер нам сказал, что мы просто обязаны выиграть, потому что для Шахтера не побеждать в трех поединках подряд – это очень сложно. Вернуться в победный ритм важно и для команды, и для каждого игрока.
Мой гол? Видел, что вратарь далеко вышел, решился на удар, и он у меня получился. Это было круто!", – цитирует Тете официальный сайт Шахтера.
Напомним, "горняки" продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице УПЛ. Команда Луиша Каштру в этом чемпионате лишь раз потеряла очки, сыграв вничью с Александрией.