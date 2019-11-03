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Тете – о своем голе Карпатам: Это было круто!

11:56 76 Читати українською
Тете – о своем голе Карпатам: Это было круто!
Тете / ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Тете поделился впечатлениями от победы над Карпатами в 13-м туре УПЛ.

 
Андрей Борячук 10’
Виктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрей Борячук
58’ Виктор Коваленко
64’ Тете

"Не могу сказать, что было легко, но команда очень хорошо себя показала. Мы выполняли установку тренера – и все получилось.

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Мы работали с мячом и до перерыва, однако, действительно, именно во втором тайме у нас было больше свободного пространства. Скорректировали некоторые детали, благодаря чему удалось забить второй и третий мяч. Счастлив, что я тоже отличился и помог команде. Меня этот факт очень радует.

Тренер нам сказал, что мы просто обязаны выиграть, потому что для Шахтера не побеждать в трех поединках подряд – это очень сложно. Вернуться в победный ритм важно и для команды, и для каждого игрока.

Мой гол? Видел, что вратарь далеко вышел, решился на удар, и он у меня получился. Это было круто!", – цитирует Тете официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице УПЛ. Команда Луиша Каштру в этом чемпионате лишь раз потеряла очки, сыграв вничью с Александрией.

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