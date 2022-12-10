Днями у Німеччині затримали низку осіб, які планували державний переворот та незаконне захоплення влади у країні. Це була найбільша антитерористична операція в історії Німеччини.

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Одним із 25-ти затриманих виявився 62-річний Френк Хеппнер – тесть Девіда Алаби. Він працює шеф-кухарем одного із ресторанів. Федеральна прокуратура підозрює чоловіка у причетності до руху Рейхсбург, який планував переворот у Німеччині. Якщо б їхній задум втілився у життя, то Френк Хеппнер повинен був відповідати за харчування армії заколотників, а також став би особистим кухарем майбутнього короля країни, повідомляє Bild.

Донька Хеппнера – 28-річна Шалімар – вже тривалий час є дівчиною Девіда Алаби. У грудні 2019-го в них народився син. Сам гравець поки не коментує резонансне затримання батька своєї коханої.