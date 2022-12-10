Аргентинці розгубили перевагу 2:0, але все ж дотиснули "ораньє" у серії післяматчевих пенальті. Мессі розпалився ще під час гри – святкував гол перед носом тренерів Нідерландів, а також взяв участь у кількох масових сутичках. Лео не заспокоївся навіть тоді, коли пішов давати флеш-інтерв'ю журналістам.

Розпочав з грубощів на адресу поки невідомої особи: "На що ти дивишся, придурку? Повертайся туди, бовдуре. Повертайся, саме так".

Leo Messi: “Who are you looking at? Go ahead you stupid.”pic.twitter.com/C8S1mpElwv — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 9, 2022

Потім від Мессі дісталося головному тренеру суперників Луї ван Галу та іспанському арбітру Матеу Лаосу, який обслуговував поєдинок.

"Можу повторити. Ван Гал завжди розповідає, який хороший футбол він ставить. Насправді ж його команди постійно користуються дальніми закиданнями, більше нічого.

Також мене сильно розлютив арбітр. Я б не хотів про нього говорити, бо ви бачите, як він реагує. Він відразу карає за правду. Йому не можна сказати те, що про нього думаєш, бо він відразу тебе покарає.

Гадаю, люди бачили, що це було. Ми були напружені перед грою, бо добре знаємо його. Якби не рефері, то екстратаймів не сталося б. Я думаю, ФІФА має щось з цим зробити, бо такий суддя не може бути на змаганнях такого рівня", – обурювався Мессі. Втім, радість від виходу у півфінал перекриває всі негаразди.

"Багато щастя. Ми не планували переходити у додатковий час, тим більше у серію пенальті. Ми надто страждали через те, як усе сталося, але гаразд. Зрештою, це чвертьфінал чемпіонату світу. Найкрасивіша річ, і це щось вражаюче.

Нідерланди – Аргентина – 2:2 (3:4) – відео голів, серії пенальті та огляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Аргентина входить до четвірки найкращих у світі, тому що показує, як вміє грати кожен матч з однаковим бажанням та однаковою інтенсивністю.

Яким бачу півфінал? Хорватія показала, що вони чудова команда. Часом вони грали на одному рівні з Бразилією. Це команда, яка довгий час працює з одним тренером. Вони дуже добре знають одне одного", – наводить слова Мессі Ole.

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