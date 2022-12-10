На днях в Германии задержан ряд лиц, планировавших государственный переворот и незаконный захват власти в стране. Это была самая большая антитеррористическая операция в истории Германии.

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Одним из 25 задержанных оказался 62-летний Фрэнк Хеппнер – тесть Дэвида Алабы. Он работает шеф-поваром одного из ресторанов. Федеральная прокуратура подозревает мужчину в причастности к движению Рейхсбург, которое планировало переворот в Германии. Если бы их замысел воплотился в жизнь, Фрэнк Хеппнер должен был отвечать за питание армии мятежников, а также стал бы личным поваром будущего короля страны, сообщает Bild.

Дочь Хеппнера – 28-летняя Шалимар – уже долгое время является девушкой Дэвида Алабы. В декабре 2019-го у них родился сын. Сам игрок пока не комментирует резонансное задержание отца своей возлюбленной.