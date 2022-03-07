Батько Юлії Сидоренко, дружини футболіста, загинув, захищаючи нашу землю від російської армії, інформує прес-служба Копенгагена.

Хочолава: Моя сім'я разом з ЗСУ захищають нашу землю

Через втрату клуб надав невеликий відпочинок Давиду, щоб він потурбувався про свою сім'ю. Данці висловили надію, що скоро в Україні настане мир, а також засудили війну, розв'язану Путіним.

До слова, Хочолава одружився з українкою Юлією Сидоренко у 2020 році, ще коли був гравцем донецького Шахтаря. До цього Давид грав за Чорноморець та низку грузинських колективів.

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