Террі може очолити невдаху сезону в АПЛ

Асистент керманича бірмінгемської Астон Вілли Джон Террі може розпочати самостійну тренерську кар'єру в Чемпіоншипі.

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Террі став одним із претендентів на посаду, що стала вакантною після відставки Едді Хау минулого тижня. Екс-оборонець збірної Англії входить у шорт-лист кандидатів для керівництва "вишень". Конкуренцію йому складуть колишній керманич Брайтона Кріс Г'ютон та екс-головний тренер Брістоль Сіті Лі Джонсон.

До слова, Джон Террі завершив ігрову кар'єру в складі Астон Вілли після сезону 2017/18 і став асистентом Діна Сміта.

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