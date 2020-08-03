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Террі може очолити невдаху сезону в АПЛ

17:46 - Читать на русском
Террі може очолити невдаху сезону в АПЛ
Джон Террі (праворуч) / PA

Асистент керманича бірмінгемської Астон Вілли Джон Террі може розпочати самостійну тренерську кар'єру в Чемпіоншипі.

Легенда Челсі може очолити Борнмут, повідомляє The Times.

Джеррард відмовився від роботи в Англії – середняк Чемпіоншипу хоче запросити іншу легенду

Террі став одним із претендентів на посаду, що стала вакантною після відставки Едді Хау минулого тижня. Екс-оборонець збірної Англії входить у шорт-лист кандидатів для керівництва "вишень". Конкуренцію йому складуть колишній керманич Брайтона Кріс Г'ютон та екс-головний тренер Брістоль Сіті Лі Джонсон.

До слова, Джон Террі завершив ігрову кар'єру в складі Астон Вілли після сезону 2017/18 і став асистентом Діна Сміта.

Шевченко програв фінал у Москві, навіть не вийшовши на поле – Роналду плакав через пенальті, а фейл Террі став історією

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Теги
Англія Чемпіоншип Астон Вілла Астон Вілла Борнмут Борнмут Джон Джон Террі
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