Шевченко програв фінал у Москві, навіть не вийшовши на поле – Роналду плакав через пенальті, а фейл Террі став історією

Террі послизнувся, ван дер Сар врятував, а Сер Алекс Фергюсон у драматичний вечір на Лужниках завоював свій другий трофей Ліги чемпіонів. Після того, як підопічні легендарного Метта Басбі розгромили Бенфіку (4:1), "дияволи" не мали легкого життя у вирішальних матчах найпрестижнішого єврокубка. На Камп Ноу довелось чекати останніх хвилин з героїчною появою Шерінгема (1998/99), а трохи менше ніж через десять років все вирішила емоційна серія пенальті. Перший в історії англійський фінал ЛЧ перетворився у російську рулетку.

Капітан збірної України програв фінал Ліги чемпіонів і спровокував скандал – історичний тріумф Челсі та жах Баварії

#OTD in 2008, Manchester United became European champions for the 3rd time



Who was #MUFC hero in Moscow? #UCL | @ManUtd pic.twitter.com/coGVLiECVn