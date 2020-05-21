Шевченко програв фінал у Москві, навіть не вийшовши на поле – Роналду плакав через пенальті, а фейл Террі став історією

Рівно 12 років тому Манчестер Юнайтед та Челсі розіграли драматичний фінал Ліги чемпіонів у Москві. Андрій Шевченко виявився лише глядачем.

Террі послизнувся, ван дер Сар врятував, а Сер Алекс Фергюсон у драматичний вечір на Лужниках завоював свій другий трофей Ліги чемпіонів. Після того, як підопічні легендарного Метта Басбі розгромили Бенфіку (4:1), "дияволи" не мали легкого життя у вирішальних матчах найпрестижнішого єврокубка. На Камп Ноу довелось чекати останніх хвилин з героїчною появою Шерінгема (1998/99), а трохи менше ніж через десять років все вирішила емоційна серія пенальті. Перший в історії англійський фінал ЛЧ перетворився у російську рулетку.

Капітан збірної України програв фінал Ліги чемпіонів і спровокував скандал – історичний тріумф Челсі та жах Баварії

#OTD in 2008, Manchester United became European champions for the 3rd time



Who was #MUFC hero in Moscow? #UCL | @ManUtd pic.twitter.com/coGVLiECVn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 21, 2020

Перші 25 хвилин зовсім не виправдовували передматчевий ажіотаж. Лише гол Роналду, який проводив розкішний сезон з 42-ма м'ячами в усіх турнірах, пожвавив гру обох команд. Португалець відгукнувся на передачу Брауна з правого краю штрафного майданчика і невідпорно пробив головою у ближній від Чеха кут. Зараз подібні голи – звичайнісінька рутина для п'ятиразового володаря "Золотого м'яча". До слова, за підсумками тієї кампанії Кріш вперше був визнаний найкращим гравцем планети.

Після пропущеного м'яча Челсі організував декілька небезпечних атак поблизу воріт ван дер Сара, і Лемпард зрештою відновив паритет на 45-й, коли футболісти подумки збирались у роздягальню. Сховавшись за спинами захисників, нинішній наставник "пенсіонерів" опинився першим на добиванні після гармати Есьєна з-за меж карного.

Другий тайм пройшов за переваги лондонців, але більше з гри команди не забивали. Цікаво, що на 88-й хвилині Гіггз вийшов замість Скоулза, побивши "вічний" рекорд Боббі Чарльтона за кількістю проведених матчів у футболці МЮ. Це був 759-й поєдинок валлійця за історичний британський клуб.

Підопічні Аврама Гранта отримали серйозні неприємності після скандального вилучення Дрогба (116 хв), який щось не поділив з Відічем. Гравці витратили чимало часу на суперечки з Любошем Міхелем, головним арбітром московської битви, а тренерські штаби тим часом готувались до серії пенальті. Наш Андрій Шевченко на полі так і не з'явився, в овертаймі Грант дав шанс Калу та Анелька.

Тевес, Баллак, Каррік та Беллетті реалізували перші чотири удари в лотереї, а ось Роналду не зумів переграти Чеха. Промах португальця ризикував перетворитись на велику трагедію Манчестера, проте ситуацію "виправив" Террі. Капітан Челсі запоров вирішальний пенальті, коли синя частина Лондона поволі відкорковувала міцні напої. Джон банально не встояв на ногах – Баллак ледь не втратив свідомість у центральному колі. Серія продовжилась ще на чотири спроби, а роль невдахи другого плану приміряв на себе Анелька. Летючий голландець ван дер Сар впевнено взяв постріл француза. МЮ виграв третій та наразі останній кубок ЛЧ у власній історії.

️ #OnThisDay in 2008, an epic #UCL shootout



Tevez

Ballack

Carrick

Belletti

Ronaldo

Lampard

Hargreaves

Cole

Nani

️ Terry

Anderson

Kalou

Giggs

️ Anelka



Manchester United emerged victorious over Chelsea to become Champions of Europe #MUFC pic.twitter.com/Imcq9NCQLw — WhoScored.com (@WhoScored) May 21, 2020

Ліга чемпіонів 2007/08. Фінал

Манчестер Юнайтед – Челсі – 1:1 (по пен. 6:5)

Голи: Роналду, 26 – Лемпард, 45

Манчестер Юнайтед: ван дер Сар – Браун, Фердінанд, Відіч, Евра – Каррік, Скоулз, Харгрівз – Роналду, Руні, Тевес

Запасні: Кущак, Андерсон, Нані, Гіггз, О'Ши, Сільвестр, Флетчер

Челсі: Чех – Ессьєн, Террі, Карвалью, Ешлі Коул – Макелеле – Лемпард, Баллак – Джо Коул, Малуда, Дрогба

Запасні: Кудічіні, Алекс, Беллетті, Обі Мікел, Калу, Шевченко, Анелька

Шевченко з прапором України, сльози Роналду і перша невдача Клоппа – якими були фінали ЛЧ між командами з однієї країни