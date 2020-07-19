Джеррард відмовився від роботи в Англії – середняк Чемпіоншипу хоче запросити іншу легенду

Англійський Брістоль Сіті налаштований запросити іменитого тренера, щоб поборотися за вихід в АПЛ у наступному сезоні.

Наставник Рейнджерс Стівен Джеррард отримав пропозицію від англійського Брістоль Сіті. Щоправда, легендарний капітан Ліверпуля відповів відмовою, позаяк не зацікавлений у роботі в другому за силою англійському дивізіоні. Стіві Джі планує продовжити роботу з "рейнджерами", яких очолює з 2018 року.

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Тепер пріоритетом для Брістоль Сіті став інший знаменитий капітан – Джон Террі. Асистент Діна Сміта в Астон Віллі начебто зацікавлений у призначенні головним тренером. Тим більше, що "віллани" серйозно ризикують вилетіти з АПЛ за підсумками сезону. 39-річний Террі відчуває, що готовий до самостійної тренерської роботи, інформує Express.

Астон Вілла за 2 тури до фінішу АПЛ відстає від рятівної зони на 3 пункти та посідає передостаннє місце в турнірній таблиці. Зауважимо, що за тур до завершення сезону в Чемпіоншипі Брістоль Сіті посідає 11 місце, втративши шанси на підвищення у класі.

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