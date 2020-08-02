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Хау покинув Борнмут – виліт з АПЛ розірвав 8-річний союз тренера і клубу

08:53 - Читать на русском
Хау покинув Борнмут – виліт з АПЛ розірвав 8-річний союз тренера і клубу
Едді Хау / Getty Images

Борнмут гратиме в наступному розіграші Чемпіоншипу без свого культового тренера Едді Хау.

Контракт 42-річного фахівця розірваний за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт "вишень".

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Борнмут посів 18 сходинку минулого сезону АПЛ і вилетів у Чемпіоншип. Хау віддав клубу 11 років кар'єри гравця, а потім розпочав у ньому і шлях тренера. Спочатку був період з 2008 по 2011-ий, провал у Бернлі, і повернення до "вишень" у 2012-му. За кілька років під керівництвом молодого фахівця Борнмут подолав шлях від третього дивізіону до АПЛ, де зміг закріпитися і стати міцним середняком. Втім, поточна кампанія видалася для команди невдалою, що призвело до вильоту.

Нагадаємо, двома іншими невдахами сезону в англійській Прем'єр-лізі стали Норвіч та Уотфорд.

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Англія Борнмут Борнмут Едді Едді Хау
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