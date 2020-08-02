Хау покинув Борнмут – виліт з АПЛ розірвав 8-річний союз тренера і клубу

Контракт 42-річного фахівця розірваний за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт "вишень".

Екс-тренер Реала очолив Бірмінгем

Борнмут посів 18 сходинку минулого сезону АПЛ і вилетів у Чемпіоншип. Хау віддав клубу 11 років кар'єри гравця, а потім розпочав у ньому і шлях тренера. Спочатку був період з 2008 по 2011-ий, провал у Бернлі, і повернення до "вишень" у 2012-му. За кілька років під керівництвом молодого фахівця Борнмут подолав шлях від третього дивізіону до АПЛ, де зміг закріпитися і стати міцним середняком. Втім, поточна кампанія видалася для команди невдалою, що призвело до вильоту.

Нагадаємо, двома іншими невдахами сезону в англійській Прем'єр-лізі стали Норвіч та Уотфорд.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ