Терри может возглавить неудачника сезона в АПЛ

Легенда Челси может возглавить Борнмут, сообщает The Times.

Джеррард отказался от работы в Англии – середняк Чемпионшипа хочет пригласить другую легенду

Терри стал одним из претендентов на должность, ставшей вакантной после отставки Эдди Хау на прошлой неделе. Экс-защитник сборной Англии входит в шорт-лист кандидатов для руководства "вишен". Конкуренцию ему составят бывший наставник Брайтона Крис Хьютон и экс-главный тренер Бристоль Сити Ли Джонсон.

К слову, Джон Терри завершил игровую карьеру в составе Астон Виллы после сезона 2017/18 и стал ассистентом Дина Смита.

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