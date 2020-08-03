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Терри может возглавить неудачника сезона в АПЛ

17:46 - Читати українською
Терри может возглавить неудачника сезона в АПЛ
Джон Терри (справа) / PA

Ассистент наставника бирмингемской Астон Виллы Джон Терри может начать самостоятельную тренерскую карьеру в Чемпионшипе.

Легенда Челси может возглавить Борнмут, сообщает The Times.

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Терри стал одним из претендентов на должность, ставшей вакантной после отставки Эдди Хау на прошлой неделе. Экс-защитник сборной Англии входит в шорт-лист кандидатов для руководства "вишен". Конкуренцию ему составят бывший наставник Брайтона Крис Хьютон и экс-главный тренер Бристоль Сити Ли Джонсон.

К слову, Джон Терри завершил игровую карьеру в составе Астон Виллы после сезона 2017/18 и стал ассистентом Дина Смита.

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Теги
Англия Чемпионшип Астон Вилла Астон Вилла Борнмут Борнмут Джон Джон Терри
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