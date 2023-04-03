Після десятої поразки Інтера в Серії А ультрас "нерадзуррі" пригрозили гравцям "наслідками".

Промах Лукаку з 3 метрів по порожніх воротах у відеоогляді матчу Інтер – Фіорентина – 0:1

"Ми завжди підтримували команду, ми ніколи не припиняли давати про себе знати, навіть після найгірших результатів у сезоні, але зараз наше терпіння добігає кінця.

Ми ставимо перед командою три мінімальні завдання, які вона повинна досягти, враховуючи якість, якою володіє. Ми терпіли нестабільність команди в Серії А і в перегонах за чемпіонство, в яких насправді ніколи не брали участі. Тепер вже інша надважлива мета – місце в зоні Ліги чемпіонів – перебуває під загрозою. Також Інтер має виграти Кубок і вийти до півфіналу ЛЧ. Якщо ви не виправдаєте мінімальних очікувань, то відповідальність понесе кожен. Поводитися з ним будуть відповідно. Поважайте цю футболку та історію, яку вона представляє", – йдеться в офіційній заяві Курви Норд.

У Серії А Інтер посідає 4 місце після 28 турів. У Кубку Італії команда Сімоне Індзагі вийшла до півфіналу, в якому змагатиметься з Ювентусом. У Лізі чемпіонів "нерадзуррі" доведеться зустрітися у чвертьфіналі з Бенфікою.

Інтер на власному полі сенсаційно поступився Фіорентині і втратив шанс піднятись на другу сходинку Серії А