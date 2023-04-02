Промах Лукаку з 3 метрів по порожніх воротах у відеоогляді матчу Інтер – Фіорентина – 0:1
2 квітня 09:45 - Читать на русском
Інтер поступився Фіорентині у 28 турі Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу.
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Обидві команди мали проблеми з реалізацією, а Лукаку взагалі видав фейл тижня. В дебюті другого тайму бельгієць з 3 метрів не зміг замкнути простріл Бастоні, хоча воротар вже лежав.
Інтер на власному полі сенсаційно поступився Фіорентині і втратив шанс піднятись на другу сходинку Серії А
Покарання прийшло негайно. На 53-й хвилині Онана відбив м'яч на голову Бонавентурі, і екс-гравець Мілана не пробачив Інтер. Далі були стійка Барелли, удари впритул Дюмфріса та Белланови, але Фіорентина забрала додому всі 3 очки.
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