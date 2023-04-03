Фанаты поставили перед Интером задачу – попадание в четвёрку лучших команд по итогам чемпионата, выигрыш Кубка Италии и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

После десятого поражения Интера в Серии А ультрас "нерадзурри" пригрозили игрокам "последствиями".

Промах Лукаку с 3 метров по пустым воротам в видеообзоре матча Интер – Фиорентина – 0:1

"Мы всегда поддерживали команду, мы никогда не прекращали давать о себе знать, даже после худших результатов в сезоне, но сейчас наше терпение подходит к концу.

Мы ставим перед командой три минимальные задачи, которые она должна достичь, учитывая качество, которым обладает. Мы терпели нестабильность команды в Серии А и в гонке за чемпионство, в которой на самом деле никогда не участвовали. Теперь же другая важнейшая цель – место в зоне Лиги чемпионов – находится под угрозой. Также Интер должен выиграть Кубок и выйти в полуфинал ЛЧ. Если вы не оправдаете минимальных ожиданий, то ответственность понесёт каждый. Обращаться с ним будут соответственно. Уважайте эту футболку и историю, которую она представляет", – говорится в официальном заявлении Курвы Норд.

В Серии А Интер занимает 4 место после 28 туров. В Кубке Италии команда Симоне Индзаги вышла в полуфинал, в котором сразится с Ювентусом. В Лиге чемпионов "нерадзурри" предстоит встретиться в четвертьфинале с Бенфикой.

Интер на своем поле сенсационно уступил Фиорентине и потерял шанс подняться на вторую строчку Серии А