Спустя четыре дня после нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль внучка бывшего тренера сборной Израиля Май Наим была найдена мертвой.

Во вторник, 10 октября, в Израиле было обнаружено тело покойной Май Наим, внучки бывшего тренера сборной Израиля Шломо Шарфа и племянницы главного тренера Хапоэля (Ришон-ле-Цион) Юваля Наима. Об этом информирует one.co.il.

Внучка экс-тренера сборной Израиля пропала без вести

Сообщается, что её тело было найдено спустя четыре дня после начала вторжения ХАМАС на территорию Израиля.

В момент начала атаки 22-летней Май удалось укрыться в убежище, но позже связь с ней оборвалась. К сожалению, самые худшие опасения всё-таки подтвердились.

Похороны Наим состоятся в среду, 11 октября.

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