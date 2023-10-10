Май Наїм зникла безвісти з суботи, родичі моляться за її порятунок.

Онука колишнього головного тренера збірної Ізраїлю Шломо Шарфа і племінниця головного тренера Хапоеля (Рішон-ле-Ціон) Юваля Наїма зникла безвісти – про Май Наїм немає ніяких звісток, починаючи з минулої суботи. Про це інформує ізраїльський сайт sport5.co.il.

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Воротар Хапоеля Матан Амбар, одружений із двоюрідною сестрою Май, розповів: "Ми молимося про диво і щомиті чекаємо на появу хоч якоїсь інформації про неї. Це просто жах".

Нагадаємо, що 7 жовтня на Ізраїль напали бойовики ХАМАС із сектора Газа. У країні оголошено воєнний стан.

Шломо Шарф керував національною збірною Ізраїлю з 1992 по 1999 рік.