Іспанець Хуанде Рамос, який попрацював в Україні та Росії, озвучив свою версію початку війни між країнами.

"Мій нетривалий етап у ЦСКА Москва був абсолютно нормальним з точки зору спілкування та контакту з росіянами. Вважаю, що самі росіяни не хочуть війни. Розв'язати війну – це рішення однієї людини, Путіна. Це він вирішив атакувати Україну. Не думаю, що його підтримують росіяни.

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У ваших країн багато спільного, у недавньому минулому ви перебували у складі Радянського Союзу. У вас багато спільного. Це лише питання території – Луганськ, Донецьк, Одеса, на яку хоче претендувати Росія, де мешкає багато етнічних росіян, що й спровокувало цю ситуацію. Але вирішувати питання ціною стількох життів – не вихід.

Це лише рішення Путіна, не думаю, що російський народ погоджується з війною, яку розв'язав Путін, щоб захопити силою ці території", – розповів 67-річний Рамос FanDay.

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