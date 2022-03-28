Испанец Хуанде Рамос, поработавший в Украине и России, озвучил свою версию начала войны между странами.

"Мой непродолжительный этап в ЦСКА Москва был абсолютно нормальным с точки зрения общения и контакта с россиянами. Считаю, что сами россияне не хотят войны. Развязать войну – это решение одного человека, Путина. Это он решил атаковать Украину. Не думаю, что его поддерживают россияне.

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У ваших стран много общего, в недавнем прошлом вы находились в составе Советского Союза. У вас много общего. Это лишь вопрос территории – Луганск, Донецк, Одесса, на которую хочет претендовать Россия, где проживает много этнических русских, что и спровоцировало эту ситуацию. Но решать вопрос ценой стольких жизней – не выход.

Это только решение Путина, не думаю, что русский народ соглашается с войной, которую развязал Путин, чтобы захватить силой эти территории", – рассказал 67-летний Рамос FanDay.

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