Тер Штеген зіграв 200-й матч за Барселону

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген вийшов на поле у своєму ювілейному матчі за "блаугранас".

Барселона вдома приймає Севілью у рамках 8 туру Ла Ліги. Голкіпер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген вийшов на поле у стартовому складі.

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Це вже 200-й поєдинок воротаря у складі іспанської команди. Він перебрався на Камп Ноу з Борусії М влітку 2014 року.

За 5 років у Барселоні тер Штеген 4 рази став чемпіоном Іспанії, стільки ж виграв Кубок Іспанії. Також одного разу ставав переможцем Ліги чемпіонів і Суперкубка УЄФА.