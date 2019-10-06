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Тер Штеген зіграв 200-й матч за Барселону

22:50 51 Читать на русском
Тер Штеген зіграв 200-й матч за Барселону
Марк-Андре тер Штеген / ФК Барселона

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген вийшов на поле у своєму ювілейному матчі за "блаугранас".

27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі
 
27’ Луїс Суарес
33’ Артуро Відаль
35’ Усман Дембеле
78’ Ліонель Мессі

Барселона вдома приймає Севілью у рамках 8 туру Ла Ліги. Голкіпер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген вийшов на поле у стартовому складі.

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Це вже 200-й поєдинок воротаря у складі іспанської команди. Він перебрався на Камп Ноу з Борусії М влітку 2014 року.

За 5 років у Барселоні тер Штеген 4 рази став чемпіоном Іспанії, стільки ж виграв Кубок Іспанії. Також одного разу ставав переможцем Ліги чемпіонів і Суперкубка УЄФА.

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Теги
Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона Іспанія Барселона - Севілья
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