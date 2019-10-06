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Тер Штеген сыграл 200-й матч за Барселону

6 октября 22:50 15 Читати українською
Тер Штеген сыграл 200-й матч за Барселону
Марк-Андре тер Штеген / ФК Барселона

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген вышел на поле в своем юбилейном матче за "блаугранас".

27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле
 
27’ Луис Суарес
33’ Артуро Видаль
35’ Усман Дембеле
78’ Лионель Месси
87’ Рональд Араухо
89’ Усман Дембеле

Барселона дома принимает Севилью в рамках 8 тура Ла Лиги. Голкипер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген вышел на поле в стартовом составе.

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Это уже 200-й поединок вратаря в составе испанской команды. Он перебрался на Камп Ноу с Боруссии М летом 2014 года.

За 5 лет в Барселоне тер Штеген 4 раза стал чемпионом Испании, столько же выиграл Кубок Испании. Также однажды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

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Теги
Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона Испания Барселона - Севилья
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