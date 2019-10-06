Тер Штеген сыграл 200-й матч за Барселону

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген вышел на поле в своем юбилейном матче за "блаугранас".

Барселона дома принимает Севилью в рамках 8 тура Ла Лиги. Голкипер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген вышел на поле в стартовом составе.

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Это уже 200-й поединок вратаря в составе испанской команды. Он перебрался на Камп Ноу с Боруссии М летом 2014 года.

За 5 лет в Барселоне тер Штеген 4 раза стал чемпионом Испании, столько же выиграл Кубок Испании. Также однажды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.