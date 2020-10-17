Голкіпер іспанської Барселони Марк-Андре тер Штеген, найімовірніше, не допоможе каталонцям у матчі 7-го туру Ла Ліги проти мадридського Реала.

"Я не вірю, що він буде готовий грати наступного тижня.

Барселона обрала найкращого гравця сезону 2019/20 – це не Мессі

Ми не маємо конкретної дати його повернення у стрій. Нам просто потрібно слідкувати за курсом його відновлення від травми", – цитує керманича "блаугранас" Рональда Кумана AS.

Нагадаємо, що тер Штеген був прооперований у серпні через важку травму коліна. Наразі роль основого воротаря Барселони виконує бразилець Норберто Нето.

Поєдинок проти мадридського Реала відбудеться вже наступної неділі, 25 жовтня, на Камп Ноу.

Барселона провалила більшість трансферів Кумана – суперник Динамо позбувається зірок, аби вижити з величезними боргами