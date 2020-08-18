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Тер Штеген прооперований – кіпер Барселони пропустить старт Ла Ліги

20:24 - Читать на русском
Тер Штеген прооперований – кіпер Барселони пропустить старт Ла Ліги
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Воротар каталонців Марк-Андре тер Штеген не зіграє на початку нового сезону Ла Ліги.

Основного кіпера "блаугранас" успішно прооперували, інформує офіційний сайт клубу. Він переніс хірургічне втручання на коліні, адже протягом сезону мав проблеми з сухожиллям.

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Термін відновлення тер Штегена становитиме приблизно 2,5 місяці – воротар точно пропустить початок сезону. Раніше повідомлялось, що німець має повернутись у стрій до старту Ла Ліги (12 вересня).

Нагадаємо, у минулому сезоні Прімери тер Штеген провів 36 матчів, в яких пропустив 27 м'ячів.

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Іспанія Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона
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