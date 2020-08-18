Тер Штеген прооперований – кіпер Барселони пропустить старт Ла Ліги

Основного кіпера "блаугранас" успішно прооперували, інформує офіційний сайт клубу. Він переніс хірургічне втручання на коліні, адже протягом сезону мав проблеми з сухожиллям.
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Термін відновлення тер Штегена становитиме приблизно 2,5 місяці – воротар точно пропустить початок сезону. Раніше повідомлялось, що німець має повернутись у стрій до старту Ла Ліги (12 вересня).
Нагадаємо, у минулому сезоні Прімери тер Штеген провів 36 матчів, в яких пропустив 27 м'ячів.
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