Барселона – Реал: тер Штеген пропустит первый в сезоне Эль Класико
Голкипер испанской Барселоны Марк-Андре тер Штеген, скорее всего, не поможет каталонцам в матче 7-го тура Ла Лиги против мадридского Реала.
"Я не верю, что он будет готов играть на следующей неделе.
Барселона выбрала лучшего игрока сезона 2019/20 – это не Месси
У нас нет конкретной даты его возвращения в строй. Нам просто нужно следить за курсом его восстановления от травмы", – цитирует тренера "блаугранас" Рональда Кумана AS.
Напомним, что тер Штеген был прооперирован в августе из-за тяжелой травмы колена. В данный момент роль основого вратаря Барселоны исполняет бразилец Норберто Нето.
Поединок против мадридского Реала состоится уже в следующее воскресенье, 25 октября, на Камп Ноу.
Барселона провалила більшість трансферів Кумана – суперник Динамо позбувається зірок, аби вижити з величезними боргами