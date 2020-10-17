Голкипер испанской Барселоны Марк-Андре тер Штеген, скорее всего, не поможет каталонцам в матче 7-го тура Ла Лиги против мадридского Реала.

"Я не верю, что он будет готов играть на следующей неделе.

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У нас нет конкретной даты его возвращения в строй. Нам просто нужно следить за курсом его восстановления от травмы", – цитирует тренера "блаугранас" Рональда Кумана AS.

Напомним, что тер Штеген был прооперирован в августе из-за тяжелой травмы колена. В данный момент роль основого вратаря Барселоны исполняет бразилец Норберто Нето.

Поединок против мадридского Реала состоится уже в следующее воскресенье, 25 октября, на Камп Ноу.

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