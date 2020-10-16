Директори Барселони разом з президентом та журналісти в онлайн-режимі вибрали німецького воротаря переможцем трофею Альдо Ровіри, повідомляє офіційний сайт каталонців.

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Цікаво, що Тер Штеген став п'ятим гравцем, який перервав домінацію Ліонеля Мессі протягом останніх десяти років. Раніше це вдавалось Еріку Абідалю, Хав'єру Маскерано, Луїсу Суаресу та Жерару Піке.

До слова, німець провів 46 матчів у складі Барселони в минулому сезоні, пропустивши 50 голів. Цікаво, що воротар записав до свого активу 2 асисти.

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