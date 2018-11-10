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Тер Штеген без жодних комплексів проїхався у метро Барселони

10:55 4 Читать на русском
Тер Штеген без жодних комплексів проїхався у метро Барселони
Марк-Андре тер Штеген / фото: ФК Барселона

Схоже, що голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген комфортно почувається в Іспанії. Голкіпера помітили під час його поїздки у громадському транспорті.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген не відчуває комплексів перед вболівальниками. 26-річний німець спокійно проїхався у міському метро, абсолютно не звертаючи уваги на оточуючих, повідомляє Mundo Deportivo.

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Цікаво, що голкіпер їхав стоячи, хоча біля нього було як мінімум одне вільне місце.

До слова, раніше тер Штегена помічали під час катання містом на самокаті. В час, коли більшість футболістів уникають зустрічі з фанатами, ховаючись за окулярами та у автомобілях із затемненими вікнами, приклад тер Штегена вартий похвали.

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Теги
Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона Іспанія футбольні курйози
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