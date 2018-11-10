Тер Штеген без комплексов проехался в метро Барселоны

Похоже, что голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген комфортно чувствует себя в Испании. Голкипера заметили во время его поездки в общественном транспорте.
Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген не испытывает комплексов перед болельщиками. 26-летний немец спокойно проехался в городском метро, совершенно не обращая внимания на окружающих, сообщает Mundo Deportivo.
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Интересно, что голкипер ехал стоя, хотя возле него было как минимум одно свободное место.
К слову, ранее тер Штегена замечали во время катания по городу на самокате. Во время, когда большинство футболистов избегают встречи с фанатами, прячась за очками и в автомобилях с затемненными окнами, пример тер Штегена стоит похвалы.
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