"Коли стало зрозуміло, що ніхто не активує клаусулу Дибали, я став спати краще. Пауло – гравець найвищого рівня, для нас він – золото. Коли ми змушені грати без нього через травми або через втому, або через те, що він повернувся зі збірної втомленим, це завжди серйозні неприємності. Я багато всього бачив, я треную з 91-го року, і ось що скажу – цей хлопець не з цього покоління.

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Не можу сказати, що все добре, але мені весело попри всі проблеми. Можу гніватися годину, а потім знову на позитиві. Не кажу, що мені обіцяли золоті гори, а я не бачу жодних гір. Але буде величезною помилкою вважати, що я тут воюю проти клубу й Пінту. Всі в керівництві знають, що ми запізнюємося з трансферами, а це справжня проблема для того, хто в першому турі має виставити найсильніший склад.

Знаєте, після 28 днів роботи, 31 тренування, 6 матчів, великої кількості тактичних занять, не мати нападника – це проблема. Якщо навіть наступного тижня приїде Мбаппе, то однаково буде занадто пізно. До речі, дайте спокій Белотті – він проведе чудовий сезон", – сказав Моурінью в інтерв'ю Corriere dello Sport.

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