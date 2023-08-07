"Тепер я сплю краще: Моурінью розсекретив свою найбільшу проблему, яку не вирішить навіть Мбаппе
Головний тренер Роми Жозе Моурінью зізнався, що не задоволений підготовкою команди до нового сезону.
"Коли стало зрозуміло, що ніхто не активує клаусулу Дибали, я став спати краще. Пауло – гравець найвищого рівня, для нас він – золото. Коли ми змушені грати без нього через травми або через втому, або через те, що він повернувся зі збірної втомленим, це завжди серйозні неприємності. Я багато всього бачив, я треную з 91-го року, і ось що скажу – цей хлопець не з цього покоління.
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Не можу сказати, що все добре, але мені весело попри всі проблеми. Можу гніватися годину, а потім знову на позитиві. Не кажу, що мені обіцяли золоті гори, а я не бачу жодних гір. Але буде величезною помилкою вважати, що я тут воюю проти клубу й Пінту. Всі в керівництві знають, що ми запізнюємося з трансферами, а це справжня проблема для того, хто в першому турі має виставити найсильніший склад.
Знаєте, після 28 днів роботи, 31 тренування, 6 матчів, великої кількості тактичних занять, не мати нападника – це проблема. Якщо навіть наступного тижня приїде Мбаппе, то однаково буде занадто пізно. До речі, дайте спокій Белотті – він проведе чудовий сезон", – сказав Моурінью в інтерв'ю Corriere dello Sport.
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