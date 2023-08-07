Серб перебрався на Стадіо Олімпіко лише минулого літа. Оскільки Матіч перейшов на правах вільного агента, йому виписали щедру зарплату – 4 мільйони євро. Для чемпіонату Італії це дуже велика сума.

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Втім, Жозе Моурінью не зумів як слід інтегрувати в командні механізми свого улюбленця, з яким працював у Челсі й Ман Юнайтед. Неманья в рамках Серії А переважно виходив на заміну, а ігровий час набирав у кубкових турнірах – загалом провів 50 матчів (2 голи, 3 асисти).

Після цьогорічних трансферів конкуренція на позиції Матіча лише зросла, тож Рома готова відпустити 35-річного серба. У його послугах зацікавлений французький Ренн, повідомляє Ouest-France. Неманья також зацікавлений у такому сценарії і нібито навіть знизить свої вимоги щодо зарплати.

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