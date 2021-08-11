"Майбутнє Мбаппе? Гадаю, тепер всі все розуміють. Його майбутнє очевидне. Він сам сказав це, Кіліан хотів, щоб у нас була конкурентоспроможна команда.

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Що ж, тепер у нас є найконкурентніший гравець світу. Тепер у Мбаппе немає вибору. Йому не залишається нічого іншого, як залишитися з нами", – наводить слова Аль-Хелаїфі Goal.

Нагадаємо, контракт Мбаппе завершується через рік, а підписувати новий він не поспішає. Головним претендентом на чемпіона світу вважається Реал.

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