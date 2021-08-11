"Щасливий з цієї події. Усі знають, як я ішов із Барселони, був непростий момент, адже я провів у цьому клубі стільки років. Було непросто йти. Але після переходу я почуваюся щасливим.

ПСЖ за 60 хвилин розпродав усі футболки Мессі

Моє єдине бажання зараз – якомога швидше почати тренування, бо дуже сильно хочу познайомитися із партнерами по команді та розпочати новий етап кар'єри. Вдячний клубу за такий теплий прийом.

Відчуваю таку жагу до перемоги, що й раніше. Так само хотілося грати й перемагати на початку кар'єри. Цей клуб здатен завойовувати титули й трофеї. Я прийшов сюди, щоб разом реалізувати потенціал. Мій приїзд у Париж для багатьох став сюрпризом. Мені буде комфортно грати за ПСЖ", – заявив аргентинець під час першої прес-конференції.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі приєднався до ПСЖ на правах вільного агента та підписав контракт за схемою 2+1. Аргентинець змушений був покинути рідну Барселону через фінансові обмеження Ла Ліги.

Мессі дав останню прес-конференцію в Барселоні – про контракт, зменшення зарплати, ПСЖ і цілі на майбутнє