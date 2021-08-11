"Будущее Мбаппе? Думаю, теперь все все понимают. Его будущее очевидно. Он сам сказал это, Килиан хотел, чтобы у нас была конкурентоспособная команда.

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Что ж, теперь у нас есть самый конкурентный игрок мира. Теперь у Мбаппе нет выбора. Ему не остается ничего другого, как остаться с нами", – приводит слова Аль-Хелаифи Goal.

Напомним, контракт Мбаппе завершается через год, а подписывать новый он не спешит. Главным претендентом на чемпиона мира считается Реал.

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