"Теперь у Мбаппе нет выбора": президент ПСЖ – о будущем чемпиона мира после прихода Месси
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи настроен полностью сохранить звездный десант клуба.
"Будущее Мбаппе? Думаю, теперь все все понимают. Его будущее очевидно. Он сам сказал это, Килиан хотел, чтобы у нас была конкурентоспособная команда.
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Что ж, теперь у нас есть самый конкурентный игрок мира. Теперь у Мбаппе нет выбора. Ему не остается ничего другого, как остаться с нами", – приводит слова Аль-Хелаифи Goal.
Напомним, контракт Мбаппе завершается через год, а подписывать новый он не спешит. Главным претендентом на чемпиона мира считается Реал.
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