Вінгер Полісся Владислав Вакула висловився щодо прощання з Шахтарем та вплив ДТП у 2021-му на ставлення до нього.

– Скандал у Шахтарі. Пишуть різне, але хочемо почути вашу думку. Ви посварилися із якимось футболістом Шахтаря?

– Без коментарів.

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– Склалося таке враження, що після інциденту з аварією кілька років тому на вас вирішили повісити всіх собак. Адже Шевчука пробачили, а ви тоді були зовсім молодим хлопцем, який припустився помилки.

– Просто мені зараз залишається прийняти цю ситуацію.

– Через ту аварію вас зараз звинувачують у всьому?

– Ні, чому? У тій аварії лише я винен. Знаєте, коментаторів завжди багато знайдеться. Коли ти на виду і все добре, то для всіх ти – друг та зірка. Але варто тобі раз оступитися – тепер ти для всіх найгірший, алкаш тощо.

Просто треба навчитися це приймати. Спочатку мені було дуже прикро. Люди багато чого не розуміли. Я дивувався, а звідки в людей стільки агресії? Потім зрозумів, що такі люди завжди були, є і будуть. Я навчився із цим справлятися", – цитує Вакулу FanDay.

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