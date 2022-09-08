Вингер Полесья Владислав Вакула высказался по поводу прощания с Шахтером и влиянии ДТП в 2021-м на отношение к нему.

– Скандал в Шахтере. Пишут разное, но хотим услышать ваше мнение. Вы поссорились с каким-нибудь футболистом Шахтера?

– Без комментариев.

Вакула оказал неповиновение сотрудникам полиции – стало известно о еще одном скандале с участием игрока Шахтера.

– Сложилось впечатление, что после инцидента с аварией несколько лет назад на вас решили повесить всех собак. Ведь Шевчука простили, а вы тогда были совсем молодым парнем, который допустил ошибку .

– Просто мне сейчас остается принять эту ситуацию.

– Из-за этой аварии вас сейчас обвиняют во всем?

– Нет, почему? В этой аварии только я виноват. Знаете, комментаторов всегда многое найдется. Если ты на виду и все хорошо, то для всех ты друг и звезда. Но стоит тебе раз оступиться – теперь ты для всех худший, алкаш и т.д.

Просто нужно научиться это принимать. Сначала мне было очень досадно. Люди многое не понимали. Я удивлялся, а откуда у людей столько агрессии? Потом понял, что такие люди всегда были, есть и будут. Я научился с этим справляться", – цитирует Вакулу FanDay .

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