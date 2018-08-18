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Теодорчик став гравцем Удінезе

17 серпня 23:40 440 Читать на русском
Теодорчик став гравцем Удінезе
Лукаш Теодорчик / фото: ФК Удінезе

Нападник Андерлехта Лукаш Теодорчик продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Удінезе підписав нападника Лукаша Теодорчика з Андерлехта, повідомляє офіційний сайт "зебр".

За неофіційною інформацією, сума трансферу 27-річного поляка склала 7мільйонів євро.

Мансілья – головна трансферна ціль Динамо, – журналіст

Нагадаємо, Теодорчик перейшов в Андерлехт з київського Динамо влітку 2016-го на правах оренди, а в березні 2017-го бельгійський клуб викупив гравця за 4,5 мільйона євро.

Всього за Андерлехт Лукаш відіграв 93 матчі, в яких забив 45 голів і віддав дев'ять результативних передач.

Найцікавіше про трансфери, оцінка єврокубкових перспектив та знайомство з новачками. Прев'ю Серії А сезону-2018/19

Теги
Андерлехт Андерлехт Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Італія Головне Удінезе Удінезе Лукаш Теодорчик Лукаш Теодорчик
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