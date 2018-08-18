Теодорчик став гравцем Удінезе

Нападник Андерлехта Лукаш Теодорчик продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Удінезе підписав нападника Лукаша Теодорчика з Андерлехта, повідомляє офіційний сайт "зебр".



За неофіційною інформацією, сума трансферу 27-річного поляка склала 7мільйонів євро.

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Нагадаємо, Теодорчик перейшов в Андерлехт з київського Динамо влітку 2016-го на правах оренди, а в березні 2017-го бельгійський клуб викупив гравця за 4,5 мільйона євро.



Всього за Андерлехт Лукаш відіграв 93 матчі, в яких забив 45 голів і віддав дев'ять результативних передач.

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