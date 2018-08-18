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Теодорчик стал игроком Удинезе

17 августа 23:41 30 Читати українською
Теодорчик стал игроком Удинезе
Лукаш Теодорчик / фото: ФК Удинезе

Нападающий Андерлехта Лукаш Теодорчик продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Удинезе подписал нападающего Лукаша Теодорчика с Андерлехта, сообщает официальный сайт "зебр".

По неофициальной информации, сумма трансфера 27-летнего поляка составила 7 миллионов евро.

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Напомним, Теодорчик перешел в Андерлехт из киевского Динамо летом 2016-го на правах аренды, а в марте 2017 года бельгийский клуб выкупил игрока за 4,5 миллиона евро.

Всего за Андерлехт Лукаш сыграл 93 матча, в которых забил 45 голов и отдал девять результативных передач.

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Андерлехт Андерлехт Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Италия Главное Удинезе Удинезе Лукаш Теодорчик Лукаш Теодорчик
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