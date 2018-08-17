Мансілья – головна трансферна ціль Динамо, – журналіст

Нападник Расінга Браян Мансілья – пріоритетна ціль для скаутів "біло-синіх".
За інформацією журналіста Кирила Крижановського, селекційна служба столичного клубу продовжує активні пошуки підсилення у лінію атаки.
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За словами Крижановського, Мансілья – головна трансферна ціль киян.
Зазначається, що скаути Динамо шукають форварда, який зможе відразу підсилити команду.
Окрім цього, футболіст повинен бути вмотивований їхати в Україну через спортивні чинники, а не за грошима.
Однак, головна проблема в тому, що Расінг не хоче продавати Мансілью. Аргентинський клуб після продажу форварда Латуро Мартінеса в Інтер має намір зробити Мансілью головною ударною силою в атаці, а переплачувати Динамо не може через брак коштів.
Браян є вихованцем Расінга, в минулому сезоні на його рахунку 22 матчі і 3 голи у всіх турнірах.
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