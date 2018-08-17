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Мансілья – головна трансферна ціль Динамо, – журналіст

19:29 2083 Читать на русском
Мансілья – головна трансферна ціль Динамо, – журналіст
Браян Мансілья / Фото ФК Расінг

Нападник Расінга Браян Мансілья – пріоритетна ціль для скаутів "біло-синіх".

За інформацією журналіста Кирила Крижановського, селекційна служба столичного клубу продовжує активні пошуки підсилення у лінію атаки.

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За словами Крижановського, Мансілья – головна трансферна ціль киян.

Зазначається, що скаути Динамо шукають форварда, який зможе відразу підсилити команду.

Окрім цього, футболіст повинен бути вмотивований їхати в Україну через спортивні чинники, а не за грошима.

Однак, головна проблема в тому, що Расінг не хоче продавати Мансілью. Аргентинський клуб після продажу форварда Латуро Мартінеса в Інтер має намір зробити Мансілью головною ударною силою в атаці, а переплачувати Динамо не може через брак коштів.

Браян є вихованцем Расінга, в минулому сезоні на його рахунку 22 матчі і 3 голи у всіх турнірах.

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